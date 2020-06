Il segreto dell’eleganza, a Marano la sartoria Esposito. Una passione che si tramanda da generazioni

161 Visite

Napoli vanta una straordinaria tradizione sartoriale. Una tradizione ereditata e portata avanti con successo dalla famiglia Esposito, sulla breccia dal 1965, quando la passione ha saputo evolversi in dettagli di stile che guardano il futuro con creatività prendendo ispirazione dall’antica e storica sartoria della nostra città.

Sin da piccolo Salvatore Esposito ha lavorato nella sartoria di famiglia, accanto al padre che è stato per lui un punto di riferimento per lo sviluppo delle sue competenze tecniche in campo sartoriale. Dopo aver ereditato la sartoria si è impegnato affinché anche la città di Marano avesse un punto di riferimento. La boutique Esposito, ubicata al corso Europa, è da tempo sinonimo di qualità, cortesia ed estrema disponibilità verso la clientela.

L’attività oggi comprende la realizzazione di abiti da sposo su misura, abiti da donna per cerimonia e capi d’abbigliamento adatti sia per la vita quotidiana che per avere un tocco di eleganza anche in un’occasione meno importante.

