Cellulari nascosti nei salumi: l’ultima scoperta nel carcere di Benevento

142 Visite

Un modo alternativo per cercare di introdurre dei cellulari all’interno del carcere di Benevento. Lo hanno scoperto, non senza grande stupore, i poliziotti penitenziari che si sono trovati di fronte due salumi completamente sigillati ma con la sorpresa all’interno: quattro mini telefonini pronti a finire tra le mani dei detenuti per essere usati come mezzo di comunicazione con l’esterno. Ovviamente sono stati sequestrati e non sono mai arrivati ai destinatari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS