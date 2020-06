Napoli e provincia, tutti arresti della giornata (carabinieri e polizia)

61 Visite

ISCHIA e PROCIDA: Controlli a tappeto dei Carabinieri sulla terraferma e in mare. 1 pusher arrestato e sanzioni ad imbarcazioni in sosta in area marina protetta

Fine del lockdown, riapertura delle spiagge e della stagione estiva hanno inaugurato un nuovo ciclo di controlli sulle isole di Ischia e Procida. I carabinieri della Compagnia locale, supportati in mare dalla motovedetta, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno controllato complessivamente 137 persone, 71 veicoli e 22 imbarcazioni.

Arrestato dai carabinieri della stazione di Barano d’Ischia per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 27enne di origini dominicane. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 51 grammi di marijuana: 45 erano raccolti in un sacchetto, i restanti già confezionati per lo spaccio in involucri termosaldati. Nelle sue tasche anche 240 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 27enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Sanzionato a Forio un uomo che vendeva indumenti e oggetti contraffatti. Sequestrate 32 borse da mare, 56 costumi da donna e 7 paia di occhiali da sole con marchi riprodotti illecitamente.

13 le contravvenzioni notificate dai militari della motovedetta ad altrettante imbarcazioni perché ancorate nell’area marina protetta dell’isolotto di Vivara. Alcune sono state sanzionate per eccesso di velocità in area prossima alla costa.

NAPOLI, PORTO: spaccio nella movida del centro città. Pusher 21enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno arrestato per spaccio di droga Giovanni Esposito, 21enne del quartiere Pendino già noto alle ffoo.

Forti delle lamentele di alcuni residenti di Largo San Giovanni Maggiore, secondo i quali durante la movida la piazza fosse luogo di spaccio, i militari, su disposizione del Comando Provinciale di Napoli, hanno organizzato servizi di osservazione mischiandosi alla folla.

Alla prima cessione di stupefacente, i carabinieri sono intervenuti e bloccato il 21enne e un giovane napoletano, poi segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.

Nelle tasche di esposito una dose di marijuana di 1,5 grammi. Il 21enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

San Carlo Arena: tenta di rubare un’auto. Arrestato un 26enne.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Domenico D’Ambra per una segnalazione di furto in atto di un’auto.

I poliziotti hanno notato un’auto con la portiera aperta e un uomo che stava manomettendo il blocco accensione con un cacciavite il quale, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per poi essere subito bloccato.

Dibba Dawda, 26enne del Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

NAPOLI, SCAMPIA: Continua a spacciare anche ai domiciliari. Pusher 31enne arrestato dai Carabinieri

I domiciliari non hanno fermato Luigi Frattini, 31enne di Scampia già noto per reati inerenti il traffico di stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Napoli Quartiere 167 l’hanno osservato a lungo mentre, davanti alla sua abitazione di Via Fava, cedeva involucri di droga ad alcuni “clienti”.

Intervenuti i militari hanno perquisito il 31enne e rinvenuto 8 dosi di marijuana per complessivi 7,6 grammi e la somma contante di 420 euro, ritenuta provento illecito.

Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per evasione, Frattini è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Corso Umberto I: rapinano due giovani. Tre persone arrestate. Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in corso Umberto I sono stati avvicinati da un giovane che ha raccontato di essere stato minacciato e rapinato del cellulare da tre persone che, per la restituzione, gli hanno chiesto tutto il denaro di cui era in possesso.

Poco dopo, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale ha notato nella stessa strada tre soggetti, corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima, che stavano accerchiando alcuni giovani. Immediatamente i tre sono stati bloccati e i poliziotti hanno appreso che uno dei presenti era stato appena rapinato del cellulare e del denaro dai tre fermati.

Salvatore Sacco, 39enne di Casoria, Gianluca Gargiulo, 37enne di San Giorgio a Cremano, e Domenico Bellucci, 18enne di San Vitaliano, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata ed estorsione. Via Petrarca: due minorenni arrestati per rapina Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco.

I poliziotti, appena arrivati all’esterno di un bar, hanno visto due giovani a bordo di uno scooter uno dei quali stava minacciando con una pistola un ragazzo da cui si è fatto consegnare la catenina d’oro mentre il conducente del motoveicolo si è frapposto con il mezzo per impedire alle altre persone presenti di reagire.

Alla vista della volante i due rapinatori hanno tentato di fuggire lanciando l’arma in un’ aiuola ma gli agenti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo indosso a uno dei due la catenina appena sottratta alla vittima mentre un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale, giunto in supporto, ha rinvenuto una pistola calibro 22 utilizzata poco prima.

M.M. e G.E., napoletani di 17 e 16 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata, porto abusivo d’arma da sparo e ricettazione dell’arma; inoltre, G.E. è stato sanzionato per giuda senza casco, guida senza patente poiché mai conseguita mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro penale. Acerra: due persone arrestate per droga. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Palmiro Togliatti ad Acerra una persona che, dopo essere uscita da un appartamento, si è diretta frettolosamente in piazza Angelo Soriano dove ha consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 18 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi, della somma di 70 euro e di un cellulare; inoltre, hanno rinvenuto indosso all’acquirente un involucro con 0,25 grammi di cocaina.

Gli agenti, poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui l’uomo era uscito e lì hanno sorpreso una persona con 8 involucri contenenti 3 grammi circa di cocaina e una busta della stessa sostanza del peso di 10 grammi circa, 2 bilancini, un cellulare e la somma di 855 euro.

Vicenzo Corno e Antonio Tardi, di 34 e 48 anni, acerrani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.













