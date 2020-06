Berlusconi blinda ancora una volta Caldoro. Il sospetto: Forza Italia gioca per De Luca?

127 Visite

“L’intesa per i candidati delle amministrative c’e’ stata tempo fa, per cambiarla ci vogliono argomenti molto convincenti che ad oggi non sono stati messi in campo da nessuno”.

Così Berlusconi su RaiNews24 ricorda all’alleato recalcitrante di rispettare gli accordi per la candidatura in Campania di Stefano Caldoro (Forza Italia) e Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) in Puglia. «Se le cose dovessero cambiare, cambieremmo anche le nostre valutazioni», tiene duro il Cavaliere













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS