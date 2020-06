MARANO, FRONTALE IN VIA SAN ROCCO: I DUE GIOVANI FUORI PERICOLO

514 Visite

Sono fuori pericolo i due giovani che oggi, nel primo pomeriggio, a bordo di uno scooter hanno impattato frontalmente contro un’autovettura all’altezza dell’incrocio tra via San Rocco e via Borsellino. Uno dei due ragazzi (sono fratelli) avrebbe riportato una frattura tra l’anca e il bacino ed è al momento ricoverato a Pozzuoli. Per lui si profila un trasferimento al Cardarelli. L’altro ragazzo, invece, ha riportato contusioni più lievi ed è ricoverato all’ospedale di Giugliano. La dinamica del sinistro è al vaglio della municipale che ha già ascoltato diversi testimoni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS