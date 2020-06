813 Visite

Incidente stradale per il vicesindaco di Mugnano, l’avvocato Vincenzo Massarelli. L’esponente dell’amministrazione Sarnataro era a bordo del suo scooter quando è stato travolto da un trattore. Distrutto lo scooter di Massarelli, accompagnato poi in ospedale. Per lui una prognosi di sette giorni.













