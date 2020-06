QUALIANO: in casa droga, una pistola scenica e munizioni. Quasi 3 mila euro sotto al materasso

374 Visite

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di droga e detenzione illegale di munizionamento di arma da fuoco rosario capodanno, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di un panetto di hashish e di 14 stecchette della stessa sostanza già pronte per lo smercio per complessivi 38 grammi. Nelle disponibilità di Capodanno anche un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento delle dosi e una pistola scenica cal. 9×21 completa di 10 proiettili del medesimo calibro.

Sotto il materasso di una camera da letto rinvenuti anche 2.950 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 42enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.













