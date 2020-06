Sant’Antimo, parte l’iter per l’espulsione dell’ex sindaco Russo dal Pd. “Gravi le parole contro la prefettura”

595 Visite

E’ partito l’iter, in seno al Partito democratico regionale e provinciale, per l’espulsione dal partito dell’ex sindaco di Sant’Antimo Aurelio Russo, reo di aver attaccato nei giorni scorsi pesantemente la prefettura. Russo, sciolto per camorra, ha dichiarato ad un’emittente locale: “Sono stato sciolto due volte; una volta dai camorristi che fecero dimettere i consiglieri e la seconda volta dalla prefettura. Si sono trovati assieme prefettura e camorristi” . Veto del Pd anche per il figlio di Russo, che sarebbe in procinto di candidarsi con una civica a sostegno del governatore uscente De Luca. Il segretario provinciale è stato chiaro: “Chi è tesserato con il Pd non può candidarsi in altre liste”.













