CASTELLAMMARE DI STABIA: maxi sequestro dei Carabinieri. Oltre 300 piante di cannabis rinvenute in località Scanzano

61 Visite

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dall’alto di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano hanno rinvenuto in località Scanzano 347 piante di cannabis indica, suddivise in 7 diverse aree di coltivazione. Le piante, alte tra i 130 e i 170 cm, erano state piantate in un’area demaniale. I militari hanno campionato e poi distrutto in loco le piante rinvenute: in corso indagini per risalire all’identità dei coltivatori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS