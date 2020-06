Berlusconi strizza l’occhio a Conte, ma chiede lo choc fiscale

99 Visite

Silvio Berlusconi, secondo alcuni quotidiani, non ha mai nascosto di voler collaborare con Giuseppe Conte per traghettare fuori dalla crisi l’Italia. Ma nulla si fa per niente e così anche il leader di Forza Italia avrebbe messo sul tavolo della maggioranza il suo tornaconto. Gli azzurri sono disposti a collaborare con i giallorossi purché le opposizioni vengano ascoltate. Non solo, perché da quanto riporta Il Giornale, Berlusconi avrebbe anche indicato la strada, quella di uno “shock fiscale” con la flat tax e la sospensione delle imposte per tutto l’anno; un intervento sulla giustizia e il ricorso al Mes, perché “rinunciare a 37 miliardi, praticamente a costo zero, è una follia”.













