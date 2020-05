Dap, si dimette il direttore generale detenuti. Sua la circolare del 21 marzo che fece scarcerare i boss

Altro passo indietro all’interno del Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il Direttore generale Detenuti e trattamento,, in carica dal 14 febbraio scorso, si è dimesso. Non sono chiare le motivazioni delle dimissioni di Romano, 60 anni, giàpoi membro del Csm per Magistratura indipendente, che tornerà al suo precedente incarico in Cassazione.

C’è il suo nome sull’ormai famosa circolare la circolare del 21 marzo, quattro giorni dopo l’approvazione del decreto Cura Italia, che ha aveva permesso a boss e camorristi di chiedere misure alternative al carcere permettendogli di uscire dagli istituti per ottenere i domiciliari come nel caso dell’uomo considerato il colonnello di Bernardo Provenzano, Franco Bonura, o la mente economica dei Casalesi come Pasquale Zagaria. Il documento era firmato dalla dirigente Assunta Borzacchiello per conto del direttore Romano.