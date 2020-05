Regionali, ancora un magistrato pronto a scendere in campo: stavolta è Maresca

442 Visite

“Io candidato alle prossime regionali? Se me lo chiedono i cittadini…“. A sbilanciarsi sulla possibilità di correre per la guida della Campania è Catello Maresca, sostituto procuratore generale a Napoli, nel corso della trasmissione ‘Salute a tutti‘, condotta da Salvatore Isaia e Umberto Russo e in onda ogni venerdì alle 21 sull’emittente televisiva campana Tv Luna.

Ospite della puntata dedicata alla salute nelle carceri, il magistrato, che da pm antimafia ha diretto le operazioni epilogate con la cattura del boss dei Casalesi e super latitante Michele Zagaria, alla domanda dei giornalisti su quale tipo di alleanza elettorale guiderebbe, ha rimandato alla possibilità di una coalizione “alla Catello Maresca“.













