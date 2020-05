Campania, elezioni regionali: De Luca ora le vuole a settembre. Il nodo collegi

139 Visite

Vincenzo De Luca, dopo aver tentato la carta luglio, punta ora alla data del 13 settembre per far svolgere le elezioni regionali in Campania. Ma la partita è complicata: il governo proverà a fissare un election day con tutte le sei regioni al voto. Ma De Luca spinge per il voto a inizio settembre. L’altra partita aperta in Campania è sulla legge elettorale. Se non passano i listini bloccati, De Luca punta al sistema elettorale delle ex province: mini-collegi con candidature singole per ogni partito. Per le ex province il sistema contemplava tre comuni, se passasse l’idea anche per le regionali ce ne sarebbero almeno cinque o sei.













