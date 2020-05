445 Visite

Giugliano piange, dopo l giovane Federica Diana, la sua seconda vittima in un tragico incidente stradale avvenuto poco fa in via Staffetta, tra Lago Patria e Varcaturo. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, ma sicuramente c’è una vittima. Lo schianto sarebbe avvenuto tra una vettura e uno scooter. A

La vittima dell’incidente è stata identificava: si chiamava Gaetano ed era un agente di polizia residente a Licola. Aveva 45 anni.













