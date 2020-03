Coronavirus, slitta referendum per il taglio dei parlamentari. Niente voto il 29 marzo

174 Visite

Il referendum sul taglio dei parlamentari viene rinviato. Una decisione presa dal Consiglio dei ministri a causa dell’emergenza Coronavirus e dell’epidemia che riguarda ormai tutto il territorio nazionale. Il referendum confermativo era previsto per il 29 marzo: i cittadini saranno chiamati – in data da definirsi – a decidere se confermare o meno la riforma costituzionale con cui si prevede un taglio del numero dei parlamentari. In particolare alla Camera i deputati eletti passerebbero da 630 a 400. Al Senato, invece, i rappresentanti scenderebbero da 315 a 200. In totale, quindi, il numero dei parlamentari – in caso di voto favorevole alla riforma approvata in via definitiva a fine 2019 – scenderebbe da 945 a 600. La richiesta di rinviare il referendum è stata avanzata in primis dai Radicali e da +Europa. Poi la richiesta è stata presa in considerazione anche dal governo, tanto che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha fatto sapere che la decisione definitiva sarebbe arrivata entro oggi. E lo stesso D’Incà oggi spiega: “Il Governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata. Le procedure referendarie in Italia e all’estero dunque si sospendono e saranno rinnovate quando sarà fissata una nuova data per il referendum”.













