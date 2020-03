90 Visite

In seguito all’emergenza Coronavirus, attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di fermare anche i restanti girone del campionato di Serie D. Si fermano dunque anche i raggruppamenti G, H, I, L e M con relativo rinvio di tutte le gare in programma per sabato 7 marzo a data da destinarsi.













