Coronavirus, gli ultimi dati in Italia: 148 decessi, 3858 contagiati

3858 contagiati e 148 decessi. 414 guariti: è questo il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa tenuta oggi, giovedì 5 marzo, alle 18 presso la sede della Protezione civile a Roma, da Angelo Borrelli e da Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto superiore di Sanità.

Tra i casi positivi, 1155 sono in isolamento domiciliare, 351 persone invece sono ricoverate in terapia intensiva, circa il 10% del totale dei ricoverati. Le regioni più colpite dall’epidemia restano Lombardia (dove si registra il 54% del totale dei contagi), Emilia Romagna e Veneto dove si registrato rispettivamente 25, 8 e 4 decessi. Gli altri decessi sono in Veneto (4), Liguria (2) e Piemonte (2). “si tratta di persone tra i 66 e i 94 anni di età” ha spiegato il numero uno della protezione civile. È questa la fotografia del nostro Paese per quanto riguarda la diffusione del nuovo virus, all’indomani del nuovo Dpcm con i provvedimenti per il contenimento dell’epidemia.













