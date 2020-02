388 Visite

In via Romano, a Marano, zona collinare, è un autentico distratto. La rottura di una condotta idrica sta riversando in strada migliaia di litri di acqua potabile. I residenti della zona stanno contattando forze dell’ordine e tecnici comunali, ma al momento senza ottenere riscontri. Si spera in un celere intervento.













