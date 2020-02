514 Visite

Un nuovo caso di coronavirus in Campania. In mattinata un solo tampone proveniente da Benevento ha evidenziato la presenza del coronavirus covid-19. Si tratta di un amico della paziente risultata positiva al coronavirus nel territorio di Caserta, i due hanno viaggiato nella stessa auto per tornare dalla Lombardia.













