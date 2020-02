Coronavirus, in Francia il primo morto fuori dall’Asia

223 Visite

Il primo morto fuori dall’Asia per coronavirus: il decesso per Covid-19 è avvenuto in Francia, dove un paziente colpito dal virus è morto nella mattinata di sabato 15 febbraio. A renderlo noto, il ministero della Salute francese. Una notizia che arriva poco dopo il primo caso confermato di coronavirus in Africa e l’allarme dell’Oms sulle possibilità di gestione e contenimento dell’emergenza nel continente nero. Insomma, il contagio non sembra rallentare ma, anzi, pare fare un salto di qualità. Si ricorda che, secondo gli esperti, il picco dei contagi dovrebbe essere raggiunto in una decina di giorni, al termine del mese di febbraio. Nel frattempo, il conteggio ufficiale delle vittime è di 1.526. Attualmente ci sono 8.446 ricoverati mentre in totale i casi di coronavirus confermati nel mondo sono stati 67.091. Numeri che però si teme siano ancora sottostimati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS