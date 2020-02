CASAMICCIOLA, STOP A DEMOLIZIONE. CASTAGNA ESULTA: “RISULTATO STORICO NELL’INTERESSE DELLA COMUNITA’”

154 Visite

«Abbiamo conseguito un risultato straordinario, non c’è bisogno di aggiungere altro o fare tanti giri di parole. Sono stati premiati gli sforzi portati avanti fino alla prima mattinata di oggi e che sono continuati anche nottetempo. La decisione della Procura Generale ci ripaga del lavoro svolto e soprattutto è indice della bontà del nostro operato, teso a salvaguardare un pubblico interesse e soprattutto a colmare la carenza di edifici scolastici venuta a crearsi sul territorio dopo il sisma del 21 agosto 2017».

Così il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, commenta il significativo provvedimento del Procuratore Generale che ha accolto il ricorso dell’ente

locale che chiedeva la sospensione della demolizione di un fabbricato ubicato in via Oneso,

di cui era stata chiesta l’acquisizione al patrimonio comunale. E’ raggiante il primo cittadino e non potrebbe essere altrimenti: «Voglio ringraziare chi ha reso possibile questo successo, uomini, donne e professionisti che una volta di più hanno dimostrato la propria compattezza e soprattutto di operare esclusivamente nell’interesse della comunità, portando a casa un risultato storico, che sull’isola non era mai stato realizzato.

E poi ancora la presidente Nunzia Piro, che ha trascorso una notte insonne al pari

di tutti i consiglieri comunali: a turno Ciro Frallicciardi, Filomena Senese, Nuccia

Carotenuto, Giovanni Barile, Stani Senese e Angela Di Iorio hanno fatto tappa al Capricho

per dare il loro fattivo sostegno e contributo. Anche il vicesindaco Sivlitelli, per quanto

lontano dall’isola, ha seguito senza sosta l’evolversi degli eventi. Non posso poi dimenticare

i tecnici comunali, assolutamente impagabili. Grazie al loro lavoro, unitamente agli avvocati

Bruno Molinaro e Michele Caiafa ed agli uomini della polizia municipale con in testa il

comandante Giovanni Mattera, siamo riusciti a fornire a tempo di record al Procuratore

Generale una serie di informazioni indispensabili per ottenere la sospensione

dell’abbattimento. Sono felice e non potrebbe essere altrimenti, perché stavolta

Casamicciola ha davvero dato un esempio di amministrazione virtuosa in ognuna delle sue

componenti. La strada è ancora lunga, è ovvio, ma abbiamo fatto un passo avanti davvero

importante».













