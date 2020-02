Marano, si chiamava Viktoria la giovane che ha perso la vita nello stadio. L’altro ragazzo è in ospedale ma se la caverà

2.431 Visite

Si chiamava Viktoria la ragazza 22 enne trovata in fin di vita e poi morta stamani, nonostante i tentativi di rianimarla, all’interno dello stadio comunale di Marano. La ragazza, cittadina italiana, era residente in quartiere di Napoli. La persona che era accanto a lei, forse un amico o il fidanzato, è tuttora ricoverato (in coma farmacologico) presso l’ospedale san Giuliano di Giugliano. I medici sono tuttavia ottimisti circa le possibilità di un pieno recupero. I due, entrati verosimilmente di notte nell’impianto comunale, avrebbero fatto uso di sostanze stupefacenti, forse eroina, prima di perdere i sensi ed accasciarsi sulle gradinate della struttura dove sono poi stati notati da alcuni inservienti.













