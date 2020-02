Quartiere Chiaia: minacciava due commercianti, carabinieri arrestano 61enne per tentata estorsione

79 Visite

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli – Centro hanno arrestato per tentata estorsione un 61enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, in forza di un provvedimento di esecuzione della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica.

È finito l’incubo dei gestori di due attività commerciali, madre e figlio, vittime delle richieste estorsive per migliaia di euro da parte dell’uomo.

Le vittime hanno deciso di non cedere e di denunciare i fatti ai Carabinieri.

E’ successo a Chiaia, nel cuore commerciale e turistico di Napoli, a due passi da via Partenope e dalle boutique di via dei Mille, dove a partire dallo scorso dicembre, l’uomo, legato da rapporti di parentela ad esponenti della criminalità organizzata, ha cominciato a presentarsi a bordo del suo scooter davanti alle piccole attività delle due vittime, minacciando di appiccarvi il fuoco. Ha promesso anche ripercussioni fisiche nei loro confronti se non avessero accettato di consegnargli la somma di 10.000 euro.

La denuncia da parte delle vittime ai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro ha permesso di dare il via alle indagini dirette dalla Procura di Napoli: i militari hanno, così, identificato l’autore delle minacce estorsive e dato pieno riscontro alle parole dei denuncianti, visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il 61enne è stato collocato in carcere.













