Napoli, sequestrati 108 chili di sigarette di contrabbando a due passeggeri provenienti dall’Armenia

Condividi

Visite: 32

36 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che, in data 1 maggio 2026, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino ed i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Distaccamento locale di Napoli, hanno individuato due cittadini armeni nell’atto di introdurre illegalmente nel territorio nazionale 108 Kg. di sigarette di contrabbando. In particolare, gli operanti hanno approfondito il controllo dei bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell’Armenia, all’interno dei quali sono state scoperte 540 stecche di sigarette recanti il sigillo contraffatto della dogana armena, occultate in contenitori di cellophane. All’esito dell’ispezione i tabacchi lavorati sono stati sottoposti a sequestro e i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di contrabbando. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti