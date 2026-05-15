Follia al Giro d’Italia in provincia di Napoli: due ragazzi provano a far cadere i ciclisti. Denunciati

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Sono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di far cadere i ciclisti nel corso della tappa del Giro d’Italia da Paestum a Napoli: denunciati due giovani. Si tratta di due ragazzi classe 2005 e classe 2006, residenti a San Vitaliano. Secondo quanto si apprende, gli agenti del commissariato di Polizia di Nola li hanno identificati grazie ai filmati e denunciati per il reato di pericolo all’incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. Dalle immagini sì vedono i due giovani che invadono il percorso, tentando di spingere i ciclisti in gara. In quei frangenti, nessuno degli atleti è caduto. Il fatto si è verificato oggi pomeriggio all’altezza di San Vitaliano.













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