Bimbo conteso tra Italia e Regno Unito: il Tribunale dispone il rientro a Quarto

Nuovo capitolo nella complessa vicenda del piccolo Christian, al centro di una lunga battaglia legale tra Italia e Regno Unito. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto il rientro immediato del bambino a Quarto, affidandolo in via esclusiva al padre e dichiarando la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.

La decisione arriva dopo un articolato iter giudiziario e un recente intervento della Corte di Cassazione, che aveva evidenziato criticità nella precedente valutazione del caso. In particolare, i giudici avevano sottolineato la necessità di approfondire il ruolo effettivo della madre e richiamato precedenti provvedimenti delle autorità britanniche che ne limitavano i contatti con il figlio.

La vicenda risale al 2021, quando il bambino, inizialmente portato in Italia con il consenso materno, non fece più ritorno nel Regno Unito. Dopo una prima decisione favorevole al rientro in Inghilterra — avvenuto nel 2024 — il caso è stato nuovamente riesaminato fino al ribaltamento odierno.

Secondo quanto riportato oggi dal Mattino, con un articolo a firma di Ferdinando Bocchetti, il provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà notificato alle autorità britanniche per organizzare il trasferimento. Resta ora da capire in quali tempi avverrà il rientro e se ci saranno ulteriori sviluppi legali.

Per Christian, che si avvicina ai sette anni, si apre così un nuovo passaggio delicato, ancora sospeso tra due Paesi e due sistemi giudiziari.