Quarto, “Officina della Legalità”: parte a Casa Mehari il progetto per i giovani

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Laboratori didattici e laboratori di gastronomia, attività per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, incontri letterari, realizzazione di video podcast e cortometraggi, laboratori di giornalismo. Sono le principali attività proposte da “Officina della Legalità”, il progetto di Casa Mehari – bene confiscato alla camorra e ora patrimonio del Comune di Quarto – è finanziato dalla Regione Campania con la Legge Regionale n.7/2012 “Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati” annualità 2024.

Tra gli obiettivi del progetto: favorire il senso di comunità e promuovere il bene comune, sensibilizzare sui temi della legalità, diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini, incentivare alla partecipazione democratica, far conoscere l’importanza del rispetto delle regole e diffondere azioni di cittadinanza attiva. Molte attività si svolgeranno con la collaborazione delle scuole e delle realtà del territorio.

“Si tratta di un nuovo impegno per Casa Mehari – dichiara Maria Trapanese, presidente dell’associazione temporanea di scopo per la gestione del bene confiscato – questo progetto consentirà di aprirci ancora di più alla cittadinanza quartese e flegrea e di far conoscere l’importanza dei beni confiscati”.













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