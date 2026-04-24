Napoli, palazzina crolla nella notte: paura a Porta Capuana, timore senzatetto sotto le macerie

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Un boato improvviso nel cuore della notte e poi il crollo. Paura a Napoli, in via Siniscalchi, nella zona di Porta Capuana, dove intorno alle 2 una palazzina si è sbriciolata in pochi istanti.

L’edificio, da tempo disabitato ma potenzialmente utilizzato come rifugio di fortuna, è collassato su se stesso. Con le prime luci dell’alba sono riprese le operazioni di ricerca: i Vigili del Fuoco, affiancati anche da residenti della zona, stanno scavando tra le macerie, anche a mani nude, per verificare l’eventuale presenza di dispersi.

Per motivi di sicurezza, nella notte sono state sospese l’erogazione del gas e dell’acqua in tutta l’area. Evacuati anche gli edifici adiacenti, abitati da diverse famiglie, per il rischio di ulteriori cedimenti.

La palazzina, di proprietà privata, era già stata interdetta negli anni scorsi a causa di gravi problemi strutturali. Proprio queste criticità potrebbero essere alla base del crollo, anche se al momento i soccorritori mantengono il massimo riserbo sulle cause.













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