L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI HA PARTECIPATO ALLA FIERA DI “OPEN IL TARÌ”

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UADM Campania 3 –Caserta -, anche quest’anno, grazie al Presidente del Centro Orafo il Tarì e del Distretto Orafo Campano Vincenzo Giannotti, ha partecipato all’Edizione 2026 di “Open il Tarì”, l’importante fiera internazionale del settore orafo, dove tradizione e innovazione si incontrano per dare vita a collezioni che anticipano i desideri del mercato.

In questo scenario di eccellenza dove operano oltre 500 aziende espositrici, tra residenti del

centro orafo e ospiti, ha trovato spazio, in una posizione di assoluto prestigio, il modulo 48-I dedicato ad ADM. Uno stand studiato ed arredato nei minimi particolari per creare un dialogo armonico con i visitatori. In questo contesto, il personale dell’Ufficio ADM Campania 3 ha fornito assistenza e informazione, con particolare riferimento ai regimi doganali applicabili alle imprese orafe, per tutta la durata della fiera svoltasi dal 17 al 20 aprile 2026. Sono state illustrate le agevolazioni per gli operatori riguardo l’autorizzazione all’esportazione temporanea di beni per l’esposizione in eventi fieristici internazionali e/o per la vendita totale o parziale dei campionari ovvero per la procedura di reimportazione nello stesso stato in cui sono stati esportati. Tra le agevolazioni, sono stati evidenziati i vantaggi operativi connessi al documento di temporanea importazione/esportazione Carnet ATA utilizzabile dai Paesi aderenti alla Convenzione di Istanbul.

L’occasione è stata anche utile per esporre orologi di grandi marche “contraffatti”,

evidenziando alla platea l’impegno costante di ADM nella lotta alla contraffazione e per la

tutela della proprietà industriale. Ancora una volta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prosegue la politica di collaborazione dinamica e concreta con il mondo dell’impresa che sempre più spesso dimostra interesse per i servizi offerti dall’Agenzia, a riprova della loro crescente efficacia ed efficienza.













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