Dal caveau ai cunicoli: la lezione dell’ex rapinatore sulla fuga nei sotterranei di Napoli

Condividi

Visite: 72

19 Visite

Il colpo messo a segno alla filiale della Crédit Agricole a Napoli appare come un’operazione tutt’altro che improvvisata, frutto di una lunga pianificazione e di una profonda conoscenza del territorio urbano e, soprattutto, del suo sottosuolo. A fornire una chiave di lettura è Francesco Ghelardini, ex rapinatore con un passato nella Banda della Comasina, gruppo in cui militavano anche Renato Vallanzasca, Tino Stefanini e Antonio Golia.

Secondo questa analisi, uno degli elementi centrali dell’operazione è stato l’utilizzo dei percorsi sotterranei, una caratteristica storica di Napoli che nel tempo ha favorito tecniche come quella della cosiddetta “banda del buco”. La rete fognaria e i cunicoli cittadini, se conosciuti nei dettagli, permettono accessi difficilmente individuabili dall’esterno, offrendo un vantaggio strategico significativo.

La fase più delicata non sarebbe stata tanto lo scavo – che per una distanza limitata può essere realizzato anche in pochi giorni – quanto l’individuazione esatta del punto di accesso al caveau. Un lavoro che può richiedere mesi di preparazione, sopralluoghi indiretti e raccolta di informazioni attraverso persone insospettabili incaricate di osservare gli ambienti interni della banca. In questo contesto, anche il reperimento di planimetrie non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per gruppi criminali ben organizzati.

Durante l’azione, la comunicazione tra i complici avrebbe giocato un ruolo fondamentale, consentendo un coordinamento preciso tra chi operava all’interno e chi si trovava all’esterno. Non meno importante il ricorso a diversivi: il veicolo utilizzato davanti alla banca avrebbe avuto proprio la funzione di attirare l’attenzione e ritardare la comprensione della reale dinamica della fuga.

Un altro punto critico riguarda la gestione delle fasi successive alla rapina. La liberazione degli ostaggi e il tempo trascorso prima di un intervento mirato avrebbero infatti concesso ai responsabili un margine prezioso per allontanarsi attraverso i percorsi sotterranei. Un controllo immediato degli accessi alla rete fognaria, con il presidio dei tombini nell’area circostante, avrebbe potuto ridurre le possibilità di fuga.

La ricostruzione, riportata da Il Mattino, restituisce così l’immagine di un colpo altamente organizzato, in cui esperienza, pianificazione e conoscenza del territorio si sono intrecciate in modo determinante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti