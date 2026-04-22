Comune di Napoli: al via la stagione balneare 2026. Definita la mappa delle acque balneabili e i divieti

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Il Sindaco di Napoli, *Gaetano Manfredi* , ha firmato l’ordinanza sindacale che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività *dal 1° maggio al 30 settembre 2026* . Il provvedimento recepisce le classificazioni della Regione Campania basate sui monitoraggi ARPAC, delineando chiaramente le aree destinate ai bagnanti e quelle soggette a divieto permanente.

*Eccellenza delle acque e aree balneabili*

I dati tecnici confermano l’ottimo stato di salute di gran parte del litorale cittadino. Sono state classificate come ” *Eccellenti* ” le seguenti aree:

• *Nisida*

• *Trentaremi*

• *Marechiaro*

• *Punta Nera*

• *Capo Posillipo*

• *Posillipo*

• *Lungomare Caracciol* o

Le aree di *Donn’Anna e Piazza Nazario Sauro* hanno ricevuto una classificazione ” *Buona* “, mentre *Via Partenope* è risultata ” *Sufficiente* “.

*Divieti di balneazione e aree protette*

Per motivi di sicurezza, tutela ambientale o presenza di aree portuali e militari, resta il *divieto di balneazione* per i seguenti tratti di costa:

• *Porto di Napoli* (tratto di 4.475 metri)

• *Litorale di Bagnoli e Porto-Bagnoli Colmata*

• *San Giovanni a Teduccio*

• *Porto-Mergellina*

• *Zona Militare-Nisida*

• *Area Marina Protetta della Gaiola* : la balneazione è interdetta nella zona di Riserva Integrale per favorire il ripopolamento biologico e la tutela della natura.

Il Servizio Tutela del Mare provvederà all’installazione di apposita segnaletica informativa presso i punti di accesso alle spiagge, indicando chiaramente i limiti e i motivi degli eventuali divieti.

Il *monitoraggio dell’ARPAC* proseguirà per tutta l’estate: in caso di eventi inaspettati che possano compromettere la qualità dell’acqua, il Comune è pronto a intervenire con provvedimenti temporanei a tutela della salute pubblica.













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