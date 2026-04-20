Campania, accordo nel centrodestra: ecco chi saranno i candidati a Salerno e Avellino

Condividi

Visite: 37

17 Visite

C’è l’intesa per ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di provincia: Avellino (la candidata sarà Laura Nargi) e Salerno (il candidato sarà Gherardo Maria Marenghi, nella foto), dove l’unità è considerata imprescindibile, e per finire ai comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), l’onorevole Fulvio Martusciello (Forza Italia), l’onorevole Aurelio Tommasetti (Lega)e l’onorevole Gigi Casciello (Noi Modera













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti