Esclusiva. Marano, appalto per rifacimento strade: lavori alla Media Group di Villa di Briano con ribasso del 36 per cento

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Superava i 2 milioni di euro l’appalto per la messa in sicurezza della rete stradale, ma il costo finale si è ridotto in modo significativo grazie al ribasso in gara. Il Comune di Marano di Napoli ha affidato gli interventi alla Media Group S.r.l., azienda con sede a Villa di Briano, nel Casertano.

L’importo iniziale era di circa 1,95 milioni di euro, soglia che con Iva e somme a disposizione superava complessivamente i 2 milioni. La ditta aggiudicataria ha presentato un ribasso del 36,326%, portando il valore dei lavori a 1.260.141,45 euro oltre Iva. Di questi, oltre 1,22 milioni riguardano le opere, mentre circa 38mila euro sono destinati agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

A questi si aggiungono i costi dichiarati dall’impresa: 15mila euro per la sicurezza aziendale e oltre 251mila euro per la manodopera.

Il ribasso consistente genererà economie sull’appalto che potrebbero essere utilizzate dal Comune per una nuova gara, con l’obiettivo di finanziare ulteriori interventi e ampliare il piano di manutenzione della viabilità cittadina.













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