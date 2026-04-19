Colpo alle cassette di sicurezza all’Arenella: correntisti col fiato sospeso e risarcimenti incerti

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Un silenzio carico di ansia avvolge i correntisti della filiale numero 10 della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella, dopo il clamoroso colpo messo a segno giovedì. Da allora, chi custodiva beni nelle cassette di sicurezza vive ore di forte apprensione, alle prese con il timore di aver perso tutto e con l’incertezza sui tempi e sulle modalità di un possibile risarcimento. Il quartiere, per ore, si è trasformato in uno scenario surreale, con sirene, forze dell’ordine e curiosi a fare da sfondo a una vicenda che sembra uscita da un film.

Il punto centrale, ora, riguarda le conseguenze per i clienti coinvolti. Non si tratta solo di quantificare il danno economico, ma anche di affrontare un percorso che potrebbe rivelarsi lungo e complesso, tra pratiche assicurative, verifiche e, in molti casi, possibili azioni legali. Il tema è particolarmente delicato perché riguarda beni spesso di grande valore, non solo economico ma anche affettivo, custoditi proprio per garantirne la sicurezza.

Dal punto di vista normativo, la disciplina italiana sulle cassette di sicurezza offre un equilibrio tra riservatezza e tutela. La banca, infatti, non conosce e non può conoscere il contenuto delle cassette: il cliente deposita autonomamente i propri beni in un ambiente protetto. Tuttavia, questa riservatezza diventa un’arma a doppio taglio nel momento in cui si verifica un furto.

Secondo l’articolo 1839 del codice civile, l’istituto di credito è responsabile per l’idoneità dei locali e per la custodia delle cassette, salvo il caso fortuito. Ciò significa che, in linea generale, la banca è tenuta a risarcire i danni in caso di furto o rapina, ma solo se viene dimostrata una sua responsabilità, come eventuali carenze nei sistemi di sicurezza, porte non adeguatamente protette o allarmi non funzionanti.

E qui emerge il nodo più critico: l’onere della prova. Spetta infatti al cliente dimostrare cosa fosse custodito all’interno della cassetta e quale fosse il suo valore. Un passaggio tutt’altro che semplice. Gioielli, orologi, documenti o lingotti possono essere documentati attraverso fatture, certificati di autenticità o fotografie. Molto più complesso è invece dimostrare la presenza e l’entità di eventuali somme in contanti.

Le polizze assicurative collegate alle cassette di sicurezza, generalmente incluse nel canone annuale, prevedono coperture che oscillano tra i 5mila e i 10mila euro, salvo estensioni specifiche. In assenza di prove dettagliate o di responsabilità dirette della banca, molti clienti rischiano quindi di ottenere rimborsi parziali, ben lontani dal valore reale dei beni sottratti.

Non a caso, diversi correntisti stanno valutando di unirsi in gruppi per affrontare insieme la vicenda, condividendo consulenze legali e strategie comuni. L’ipotesi di un’azione collettiva non è esclusa, soprattutto se dovessero emergere elementi che dimostrino falle nei sistemi di sicurezza della filiale.













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