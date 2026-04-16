Pozzuoli-Monteruscello: 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro nell’ascensore. Carabinieri arrestano un 38enne

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I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Angelo Capasso, 38enne libero vigilato.

I militari sono impiegati in un servizio antidroga quando, in via Saba, vedono un uomo cedere una bustina in cambio di soldi. Intervengono. A cedere una dose di cocaina è un 38enne della zona, già conosciuto. Segnalato alla Prefettura il cliente.

Nelle tasche del pusher 5 dosi di cocaina e 65euro.

I carabinieri non si fermano, va perquisita anche la sua abitazione.

Entrano, apparentemente nulla di strano fino a quando non aprono il comodino. Tra la biancheria viene trovata una chiave. Di quelle che servono per ispezionare e manutenere i vani ascensore.

Il passo successivo è prevedibile e in uno spazio ricavato sulla cabina dell’ascensore trovano 2 involucri in cellophane con dentro crack e cocaina per un totale di 53grammi circa di droga, 2 bilancini di precisione e un pacchetto di sigarette che nasconde il materiale per il confezionamento.

Ma non è tutto. Sulla cabina anche un borsello. Dentro una pistola Beretta con matricola abrasa completa di caricatore con 14 proiettili e una pistola Bruni con matricola abrasa carica di 4 proiettili. In un’altra tasca del borsello altri 26 proiettili.

Un’altra perquisizione è stata fatta nell’abitazione dei genitori, sullo stesso pianerottolo. All’interno trovati e sequestrati 7mila euro circa la cui origine non è stata chiarita.

L’uomo arrestato, è ora in carcere.













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