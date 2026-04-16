GdF CASERTA: “LAGHETTI” DI CASTEL VOLTURNO, SCOPERTI UNA VENTINA DI LAVORATORI IN NERO IN UN BEACH CLUB

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Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione e al sommerso da lavoro, hanno scoperto 19 lavoratori in nero in un beach club, situato nel comprensorio dell’Ecoparco del Mediterraneo. Al momento dell’accesso ispettivo, sono stati identificati ben 39 soggetti intenti a svolgere attività lavorativa con

diverse mansioni – addetti al parcheggio, cassieri, camerieri, cuochi, baristi etc – di cui la metà stavano operando

in totale assenza di un regolare contratto.

Per il titolare della società che gestisce l’area è scattata immediatamente la maxi-sanzione stabilita dalla normativa vigente, con la contestuale proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento scatta obbligatoriamente qualora il personale in nero superi la soglia del 10% del totale dei lavoratori presenti al

momento del controllo. Il potenziamento delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità economico finanziaria maggiormente diffusi

nelle località ad alta vocazione turistica come l’area dell’oasi lacustre di Castel Volturno, confermano il diuturno impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale e al sommerso da lavoro, a presidio della leale e sana competizione tra imprese.













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