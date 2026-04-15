Marano. Furto in via Galeota: ladri in casa, rubato oro e cane maltrattato

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Paura nel pomeriggio di oggi a Marano, dove alcuni ladri si sono introdotti in un’abitazione di via Galeota approfittando dell’assenza dei proprietari.

I malviventi sarebbero entrati forzando una finestra, riuscendo così ad accedere all’interno dell’appartamento. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro i locali, portando via oggetti di valore, in particolare oro.

Durante il colpo, i ladri hanno anche maltrattato il cane di famiglia, che si trovava da solo in casa. L’animale è rimasto ferito ed è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari veterinari.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili.













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