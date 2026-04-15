Marano, “liberata” la casa dell’ex custode del Giudice di Pace: diventerà un asilo nido comunale

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Home Politica & Palazzo Marano, “liberata” la casa dell’ex custode del Giudice di Pace: diventerà un...
A Marano è stato liberato l’immobile comunale di via Nuvoletta, a pochi passi dal Municipio, un tempo assegnato all’ex custode dell’ufficio del Giudice di Pace. Lo sgombero è avvenuto dopo l’intimazione disposta nelle scorse settimane dalla Commissione straordinaria che guida l’Ente.
Il dipendente comunale interessato dal provvedimento risulta anche tra gli indagati nell’ambito della vicenda penale che riguarda l’ufficio del Giudice di Pace, dove si ipotizzano presunti fenomeni corruttivi.
L’immobile, una volta recuperato alla piena disponibilità del Comune, sarà destinato a finalità sociali. Secondo le indicazioni dei commissari, nei locali sorgerà infatti un nuovo asilo nido comunale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi per le famiglie e rispondere a una domanda crescente sul territorio.