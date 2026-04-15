San Carlo, la maxi inchiesta: undici indagati, accuse di truffa

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Al Teatro di San Carlo di Napoli si accendono i riflettori su un’inchiesta per presunte irregolarità nella gestione finanziaria. Sono undici gli indagati, tra cui l’ex sovrintendente Stéphane Lissner, insieme a Rosanna Spedaliere e Emmanuela Spedaliere Kaufmann.
Lissner dovrà rispondere di truffa nell’ambito dell’indagine coordinata dalla pm Antonella Serio del pool Mani Pulite, sotto la supervisione della procuratrice aggiunta Giuseppina Loreto. Le verifiche riguardano la gestione economica dell’ente lirico, uno dei simboli culturali della città.