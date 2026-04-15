MARANO, I COMMISSARI INDIVIDUANO UN SESTO SOVRAORDINATO: E’ IL FUNZIONARIO MINISTERIALE SCOGNAMIGLIO. SIAMO AL SESTO INNESTO IN MUNICIPIO, UN RECORD PER GLI ENTI COMMISSARIATI PER MAFIA

Continua e pressante è l’azione che viene quotidianamente esercitata sulla macchina comunale, nonostante le ridotte risorse organiche di personale ed economiche, per migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi alla cittadinanza e per avvicinarsi ad un’apprezzabile soglia di regolarità e normalità del suo funzionamento. In questo contesto nell’approssimarsi della fase finale delle complesse procedure di chiusura del pesante dissesto finanziario dell’Ente , la Commissione ha ritenuto di doversi avvalere della professionalità di un ulteriore Sovraordinato nella persona del dottor Michele Scognamiglio. Al funzionario ministeriale con una versatile, spiccata e specifica professionalità nel settore delle procedure di recupero crediti e riequilibrio finanziario e già consulente anche della Commissione di liquidazione di Marano, e’ stata prioritariamente attribuita la cura delle posizioni debitorie dell’Ente ed anche le competenze in materia di attività produttive ed in particolare di ricerca e reperimento di finanziamenti pubblici di cui il Comune di Marano ha straordinaria necessità. dammi titolo marano titolo della commissione straordinaria su sesto sovraordinato in municipio.