Trump attacca ancora Meloni: “Con chi nega l’aiuto non più lo stesso rapporto. L’Italia riceve grandi quantità di petrolio”

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“La premier Giorgia Meloni è “stata negativa.

Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox.

“Come il vicepresidente americano è cauto sulle questioni di politica, anche il Papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia”, ha aggiunto Vance, parlando ad un evento promosso da Turning Point USA. “Ho molto rispetto per il Papa. Mi piace. Lo ammiro, ho avuto modo di conoscerlo un po'”, ha aggiunto il vicepresidente.

“Non mi disturba quando interviene sulle questioni di attualità, francamente neanche quando non sono d’accordo con lui nel modo in cui applica un determinato principio”, ha spiegato ancora prima di essere interrotto da qualcuno del pubblico che ha gridato “Gesù non sostiene il genocidio”, in un apparente riferimento alla guerra di Israele a Gaza. “Sono d’accordo, Gesù Cristo certamente non sostiene il genocidio”, ha messo in evidenza.













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