Marano. Via Vallesana riaperta, traffico regolare. Izzo: “Viabilità condizionata dai continui problemi della rete idrica e fognaria”

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Da stamani, con la riapertura di via Vallesana, la circolazione è ritornata nella normalità quotidiana.

Nei giorni scorsi traffico impazzito a causa della rottura della rete fognaria ormai obsoleta, di via Vallesana, e non certamente a causa del dispositivo di viabilità ormai in vigore da anni, che va in tilt quando le strade cittadine vengono chiuse per criticità.

Al di là del dispositivo di viabilità che potrebbe essere rivisitato, i veri problemi che mettono in crisi la mobilità cittadina sono: la rete idrica oramai ridotta in colabrodo, con perdite d’acqua che minano il manto stradale, già di per sé da rifare totalmente.

La nota positiva di questa ultima criticità è data dal tempo celere impiegato per la risoluzione della stessa e la riapertura dell’asse viario (chiuso da venerdì a martedì), al riguardo si ringrazia il personale tutto dell’ente comunale, dai funzionari agli operai, che alacremente hanno lavorato per limitare al minimo i disagi dei cittadini.

Nota Michele Izzo













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