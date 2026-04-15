Marano, dissequestrato il palazzo di via Roma colpito dalla frana: a breve i lavori di messa in sicurezza, poi il rientro degli sfollati

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Buone notizie per le 26 famiglie di Marano costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo la frana che, lo scorso febbraio, colpì un palazzo in via Roma, dichiarato inagibile.

La Procura di Procura di Napoli Nord ha disposto il dissequestro dell’immobile per consentire l’avvio degli interventi di messa in sicurezza, che saranno a carico dei proprietari. Un passaggio fondamentale per avviare concretamente il percorso di rientro degli sfollati.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato raggiunto anche un accordo con il proprietario dell’area prospiciente da cui ebbe origine la frana, causata dal cedimento di un muro di contenimento che ha poi coinvolto lo stabile.

Le famiglie, dunque, potranno tornare nelle proprie case solo al termine dei lavori e dopo il via libera definitivo dell’autorità giudiziaria, che dovrà certificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’edificio.













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