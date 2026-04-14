Inchiesta su aziende del settore dei rifiuti, l’Associazione Livatino scrive al Prefetto di Napoli e a Gratteri: operano tra Marano e Calvizzano

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Si concentra su alcune ditte operanti nel comparto dei rifiuti l’attenzione dell’Associazione Livatino, impegnata sul fronte della prevenzione antimafia, che ha chiesto al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e al Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, di approfondire alcune posizioni imprenditoriali ritenute meritevoli di verifica.

L’attenzione dell’Associazione si è alzata dopo le recenti inchieste della DDA di Napoli e le notizie riportate da testate giornalistiche di Napoli e Caserta riguardo le indagini, che hanno acceso i riflettori su realtà imprenditoriali attive nel settore dei rifiuti. A renderlo noto è il presidente ed ex senatore Nicola Morra. Il riferimento a Calvizzano e Marano riguarda il territorio in cui operano o hanno operato alcune delle ditte finite al centro dell’attenzione. A Marano è attualmente in carica una Commissione Straordinaria dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, mentre a Calvizzano opera un Commissario Straordinario nominato a seguito delle dimissioni contestuali di 9 consiglieri comunali.

L’iniziativa mira a sollecitare ogni utile approfondimento su aziende, assetti e rapporti in un comparto da sempre particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni criminali, anche al fine di tutelare l’azione degli enti locali coinvolti.

Per quanto concerne il Comune di Calvizzano le segnalazioni dell’associazione Livatino si sono concentrate anche sui concorsi pubblici e sulla nomina nelle commissioni, per la quasi totalità, di soli componenti esterni, alcuni dei quali hanno lavorato in Comuni dove l’attuale commissario straordinario di Calvizzano Lucchese, ha già ricoperto incarichi. Le notizie riportate nella missiva sono state acquisite dagli organi di informazione.













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