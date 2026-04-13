Ucciso di botte in piazza: il racconto della compagna e il dramma del figlio. “Papà, rialzati”

A Massa, Giacomo Bongiorni è stato ucciso sabato sera in piazza Palma durante una violenta aggressione di gruppo. A ricostruire quei momenti è la compagna, Sara Tognocchi, che respinge la versione di una morte causata da una caduta: secondo il suo racconto, l’uomo sarebbe stato brutalmente pestato da più giovani dopo un richiamo rivolto loro per comportamenti pericolosi.

L’aggressione, stando alla testimonianza, è proseguita anche quando la vittima era ormai a terra, senza che gli aggressori si fermassero. La donna ha cercato aiuto e ha messo in salvo un bambino presente, temendo per la sua incolumità.

Tra le scene più drammatiche, il figlio della vittima che, accanto al padre ormai privo di sensi, gli stringeva la mano implorandolo di rialzarsi. Nonostante i tentativi di soccorso da parte di alcuni presenti, per Bongiorni non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto sono in corso le indagini per chiarire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.