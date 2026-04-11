Slow Food: alimentazione e malattie degenerative nel bene confiscato Casa Mehari di Quarto

Condividi

Visite: 15

51 Visite

Un format innovativo per un futuro sostenibile. A Casa Mehari – il bene confiscato alla camorra in via Nicotera n. 8 a Quarto, Napoli – si terrà il primo convegno di Slow Food Campania dedicato all’alimentazione e alle malattie degenerative.

Lunedì 13 aprile – dalle ore 9 – si terrà “Alimentiamoci, la terra che include” per esplorare i diversi aspetti dell’alimentazione e il suo impatto sulla società, sulla salute e sull’ambiente.

Il convegno, organizzato da Slow Food Campania e patrocinato dal Comune di Quarto, vedrà la partecipazione di professionisti del settore e ricercatori del CNR di fama mondiale e si concentrerà su temi come l’inclusione sociale attraverso l’alimentazione, i benefici cognitivi e comportamentali del cibo e l’influenza degli alimenti sulla psiche e sul cervello. L’evento sarà un’occasione per condividere esperienze e conoscenze e promuovere un cambiamento positivo nella società. Il format sarà articolato in diverse sessioni, con interventi di esperti del settore e momenti di discussione e confronto. Saranno presenti anche professionisti della salute e dell’alimentazione che condivideranno le loro esperienze e conoscenze.

Programma

Inizio ore 9. Introduzione al workshop e saluti istituzionali. “L’alimentazione e il cervello: come il cibo influenza le nostre funzioni cognitive”: interventi di Ester Fasano (Biologa-Nutrizionista) e di Chiara De Sario (Psicologa-Piscoterapeuta). Intervento a cura di Don Fabio De Luca, cappellano dell’Istituto Penale dei Minorenni di Nisida e testimonianze dei ragazzi di Terra Felix. Conclude la prima parte della giornata il Laboratorio “Pasticciamo” a cura di Ciro Ferrantino e Gruppo Giovani Campani. Modera i lavori Ciro Biondi, giornalista.

Seconda parte con interventi sul tema “Biodiversità e salute: la Dieta Mediterranea nella prevenzione delle malattie neurodegenerative”. interventi di Raffaele Sacchi, Soraya Mousavi, Roberto Mariotti. Secondo Laboratorio “Olio che bontà” a cura del Gruppo Giovani Campania.

Conclusione e buffet a cura dell’Istituto Paritario San Giorgio di Quarto, della Tenuta Cantine IV Miglio e del Ristorante Piccantino di Quarto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti