Ente d’Ambito Napoli 2, Sangiuliano incalza l’ex sindaco Pirozzi: “Serve chiarezza dalla Regione”

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gennaro Sangiuliano, porta il caso dell’Ente d’Ambito Napoli 2 in Consiglio regionale e attacca la posizione del presidente, Nicola Pirozzi. Al centro della polemica, la legittimità della sua permanenza alla guida dell’ente dopo la cessazione dalla carica di sindaco di Giugliano.

Nell’interrogazione, Sangiuliano chiede chiarimenti precisi: se esista un atto formale che abbia rilegittimato Pirozzi, quale sia il fondamento normativo della sua permanenza e se la conferma del 2 marzo sia stata verificata sotto il profilo amministrativo. Sotto la lente anche la modifica statutaria che introduce la possibilità di riconoscere un compenso al presidente anche in assenza di incarichi elettivi, sollevando dubbi sul rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.

Pirozzi respinge le accuse e rivendica la correttezza del proprio operato: “Nessuna violazione o forzatura, ho agito nel rispetto delle norme e senza percepire doppie indennità”. Ma il caso resta apertamente politico e continua a far discutere, con la Regione ora chiamata a fare piena luce sulla vicenda.













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