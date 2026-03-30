Esclusiva. Marano, due cugini di Mugnano accoltellati. Identificato un ragazzo di Giugliano, è lui l’aggressore

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Due cugini minorenni di Mugnano sono rimasti gravemente feriti ieri sera a Marano, nei pressi delle giostrine vicino allo stadio comunale, in quello che inizialmente sembrava un regolamento di conti, ma che – secondo quanto riferisce la mamma di uno dei ragazzi – sarebbe nato da un piccolo litigio.

«Non c’è stato alcun regolamento di conti – spiega la donna – Un ragazzino, che pare essere di Giugliano, si è avvicinato a mio figlio e gli ha detto: ‘Perché mi hai chiamato scemo?’ Mio figlio ha risposto che non era vero, e l’altro lo ha preso a schiaffi. Mio figlio ha reagito e stava poi andando via, ma l’altro è arrivato da dietro e lo ha colpito con diversi fendenti alla gamba e all’addome. Il cugino, cercando di difenderlo, ha preso anch’egli diverse coltellate». Tre fendenti, due alle gambe e uno all’addome per un ragazzo, per l’altro sei fendenti alle gambe.

L’aggressore è stato identificato da uno dei due feriti e il suo nome sarebbe già stato comunicato ai carabinieri. Dopo l’allarme, i ragazzi sono stati trasportati in ospedale: uno a Giugliano e l’altro a Pozzuoli, con il primo in codice rosso.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. La zona non è nuova a episodi di violenza, con tensioni precedenti tra giovani di Marano e Mugnano. Sui social circola anche un video che mostrerebbe alcuni momenti della rissa, ora al vaglio degli investigatori e in tanti chiedono la revoca delle autorizzazioni o potenziamento presidi sicurezza.













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