Marano, sabato sera senza regole: rifiuti conferiti nonostante i divieti. Piccoli miglioramenti (ma solo in centro) sullo spazzamento

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A Marano si registrano timidi passi avanti sul fronte dello spazzamento, soprattutto nelle aree centrali, dove negli ultimi giorni si è notato qualche intervento in più. Tuttavia, il quadro generale resta critico, con rifiuti abbandonati e strade sporche che continuano a segnare le domeniche cittadine.

Uno dei nodi principali riguarda il mancato rispetto del calendario della raccolta: il sabato sera, nonostante il divieto di conferimento, ormai molti cittadini depositano comunque i rifiuti in strada, complice l’assenza di controlli efficaci.

La nuova ditta incaricata del servizio, insieme ai commissari, ha promesso un cambio di passo sia sullo spazzamento sia sulla gestione complessiva dei rifiuti. Qualche segnale si intravede, ma resta insufficiente a contrastare un problema che da oltre dieci anni non trova soluzione.

Tra luci e ombre, la vera sfida resta quella di coniugare organizzazione e senso civico: senza il rispetto delle regole, ogni miglioramento rischia di essere vanificato.













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