Marano, al via la Rottamazione quinquies: ecco come sanare i debiti col comune in maniera agevolata

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La commissione straordinaria che guida il Comune di Marano di Napoli ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, aderendo alla possibilità introdotta dalla normativa nazionale che ha consentito agli enti locali di prevedere forme di “rottamazione” dei propri crediti.

Si tratta di una misura che permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni particolarmente favorevoli. Riguarda tutte le entrate comunali non riscosse, sia tributarie che extra-tributarie, derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2023. Sono incluse le pendenze relative all’IMU, alla TARI, al Canone Unico Patrimoniale, le sanzioni amministrative (come le multe), per le quali però l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni e all’aggio.

Il principale beneficio consiste nella possibilità di estinguere il debito senza pagare sanzioni e interessi, versando esclusivamente:

la quota capitale;

le spese di riscossione;

le eventuali spese per notifiche e procedure esecutive

Per aderire, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza al concessionario della riscossione (RTI MUNICIPIA) entro il 31 maggio 2026. Sarà poi lo stesso concessionario, entro i successivi 30 giorni, a comunicare l’importo dovuto e le modalità di pagamento.

È possibile scegliere tra:

pagamento in un’unica soluzione entro il 1° ottobre 2026 oppure pagamento rateale, con un piano che può arrivare fino a 60 rate mensili, in base all’importo del debito.

La prima rata sarà pari al 10% del totale, mentre le successive saranno di pari importo (con minimo di 100 euro). In caso di rateizzazione, si applicheranno gli interessi legali dalla seconda rata in poi. La presentazione della domanda comporta inoltre importanti effetti: vengono sospese le procedure esecutive e cautelari in corso (salvo quelle già perfezionate) e possono essere inclusi anche debiti già oggetto di rateizzazione o inseriti in procedure di sovraindebitamento.

Resta però fondamentale rispettare le scadenze: il mancato o tardivo pagamento comporta la perdita dei benefici, con i versamenti effettuati che saranno considerati solo come acconto.













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